Le proposte di Visite Guidate per Tutti Tour con libro in omaggio per andare alla (ri)scoperta di Milano.

Sabato 8 Febbraio ore 10,15 La Cà Granda de’ Milanesi

La Cà Granda, oggi Università degli Studi di Milano, ha rivestito per secoli il ruolo di Ospedale maggiore all’avanguardia non solo per le sue particolari tecniche costruttive. Visitando i cortili e la Sala Crociera, riscopriamo insieme le meravigliose decorazioni, le modifiche attuate nel corso della sua lunga storia e l’uso dell’acqua che la resero un’opera di ingegneria ammirata e studiata anche da artisti quali Leonardo da Vinci, oltre che un nosocomio frequentato da illustri medici.

– PUNTO DI RITROVO: Via Festa del Perdono, 3 – DURATA: 90 minuti circa – COSTO (visita guidata + microfonaggio + volume in omaggio): euro 14,00

– LIBRO IN OMAGGIO: Tito Livraghi, La Riviera di Milano, Meravigli edizioni (romanzo ambientato all’inizio dell’Ottocento che vede protagonisti un medico e una giovane “servente” dell’Ospedale maggiore) – Eventuale libro sostitutivo per prenotazioni di 2 persone: Tito Livraghi, All’Osteria del Falcone, Meravigli edizioni (romanzo).

Sabato 15 Febbraio ore 10,15 Milano sotterranea: alle radici della storia Ogni giorno camminiamo sopra i resti dell’antica città di Milano: chiese nascoste, immagini miracolose, aree dedicate al culto dell’acqua e poi convertite ai culti cristiani. Dalle antichità romane ai giorni nostri riscopriamo il centro storico della città, percorrendo anche tunnel e passaggi seminascosti, (ri)scoprendo antiche tradizioni.

– PUNTO DI RITROVO: Via Santa Radegonda ang. Piazza Duomo – DURATA: 90 minuti circa – COSTO (visita guidata + microfonaggio + volume in omaggio): 14,00 euro

– LIBRO IN OMAGGIO: Giuseppe Tesorio, Il giro di Milano in 80 misteri, Meravigli edizioni (192 pagine illustrate a colori) Eventuale libro sostitutivo per prenotazioni di 2 persone:

Ettore Verga, Storia di Milano, Meravigli edizioni (240 pagine illustrate)

Domenica 23 Febbraio ore 10,15 Il Museo del Duomo: la Cattedrale infinita

Il primo duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, inizia la costruzione della Cattedrale nel 1386: stile e materiali non sono quelli abituali a Milano e questo lo rende un grande cantiere di scambi internazionali tra ingegneri e artisti che si avvicendarono nella Fabbrica nel corso dei secoli. Attraverso le sale del Museo ad esso dedicato, riscopriamo la storia del Duomo ma anche della presa del potere da parte della “Vipera” nei confronti del “Diavolo” Bernabò Visconti così come del cantiere al tempo di Leonardo da Vinci, con i suoi studi e progetti.

– PUNTO DI RITROVO: Davanti all’ingresso del Museo del Duomo c/o Palazzo Reale – DURATA: 90 minuti circa – COSTO (visita guidata + biglietto ingresso Museo + microfonaggio + volume in omaggio): 20,00 euro

– LIBRO IN OMAGGIO: Luigi Barnaba Frigoli, La Cattedrale del Diavolo, Meravigli edizioni (144 pagine illustrate a colori) Eventuale libro sostitutivo per prenotazioni di 2 persone: Nadia Gobbi, Leonardo e Milano, Meravigli edizioni (144 pagine illustrate a colori)

