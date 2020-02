Giornata spreco – Milano, oggi 5 febbraio spesa sospesa al Farmers’ Market di Porta Romana

Oggi 5 febbraio, dalle 8 alle 14, in via Friuli 10/A Giornata spreco, la spesa sospesa al mercato agricolo coperto di Milano

La spesa sospesa per le persone in difficoltà. E’ questa l’iniziativa promossa dalla Coldiretti in collaborazione con il Banco Alimentare presso il mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano, in occasione della settima Giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si celebra domani, mercoledì 5 febbraio.

La spesa sospesa – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – mutua l’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In particolare, domani in via Friuli 10/A a Milano, dalle ore 8 alle 14, i volontari di Banco Alimentare della Lombardia consegneranno ai consumatori all’ingresso del farmers’ market un apposito sacchetto che potranno riempire facendo la spesa con i prodotti agricoli a km zero che verranno poi donati a famiglie che ne hanno bisogno attraverso le strutture caritative della città. Al mercato saranno disponibili anche alcune ricette della cucina “antispreco” dei cuochi contadini di Campagna Amica.

Nonostante la maggiore attenzione – conclude la Coldiretti – il problema degli sprechi alimentari resta rilevante, con ogni famiglia italiana che getta nella spazzatura cibo per un valore di 4,91 euro la settimana, per un totale di 6,5 miliardi, che sale notevolmente se si considera l’intera filiera dai campi alla ristorazione secondo il Rapporto 2020 dell’Osservatorio Waste Watcher di Last minute market, che segnala peraltro una riduzione del 25% dello spreco domestico rispetto all’anno precedente.