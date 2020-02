Giornata blocco auto, ATM: 380 corse metrò in più e 1.500 dei mezzi di superficie

Nella giornata di domenica 2 febbraio, nella fascia oraria, dalle 10 alle 18, interessata dal blocco della circolazione delle auto, Atm fa sapere di aver potenziato il servizio. Sono infatti previste 380 corse aggiuntive sulle linee della metropolitana e 1.500 sulle principali “linee di forza” della rete di superficie.

Sarà possibile raggiungere in auto i parcheggi di interscambio in corrispondenza delle stazioni e delle fermate periferiche dei mezzi pubblici. E precisamente: Cascina Gobba (M2), San Donato (M3), Bisceglie (M1), Lampugnano (M1), Molino Dorino (M1), San Leonardo (M1), Famagosta (M2) e Forlanini (tram 27 e bus 73).

Gli Atm Point di Duomo, Centrale, Cadorna e Loreto saranno aperti con orario continuato dalle 10.15 alle 17.30 per dare supporto e informazioni a turisti e cittadini. Previsti inoltre assistenti alla clientela nelle stazioni e alle fermate di maggior afflusso.

Le linee 16 e 90/91 e la linea M5 per raggiungere lo stadio San Siro, saranno potenziate con mezzi aggiuntivi. Previsto anche un servizio navetta di collegamento tra il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

L’account Twitter @atm_informa sarà attivo per tutta la giornata di domenica con aggiornamenti in tempo reale sulla rete.