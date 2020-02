Cani, Comazzi: su patentino Dipartimento Veterinario ATS all’oscuro di tutto. Da Comune sciatteria inaccettabile

“II Comune di Milano ha da poco introdotto (all’interno del nuovo regolamento per la tutela degli animali) un ‘patentino obbligatorio’ per i detentori di fantomatiche ‘razze pericolose’. Una scelta assurda, che penalizza circa 30mila proprietari di animali. Come se non bastasse, contrariamente a quanto assicurato dal Garante, il Dipartimento Veterinario dell’Ats afferma di non essere mai stato contattato dal Comune in merito alla programmazione e alla formazione obbligatoria di tre giorni per i cittadini che dovranno conseguire il patentino. Palazzo Marino non si sarebbe confrontato con loro neppure sulla fattibilità del provvedimento” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale di Milano e capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Siamo di fronte all’improvvisazione pura: la giunta Sala lancia una proposta rigettata dalla maggioranza dei proprietari di animali senza neppure confrontarsi con gli operatori che dovrebbero formare i cittadini. Da un’istituzione prestigiosa come il Comune di Milano – prosegue l’azzurro – questa sciatteria è inaccettabile. La sinistra – conclude – chieda scusa e faccia un passo indietro, evitando di pronunciarsi su temi che palesemente non conosce”.