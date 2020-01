Smog, Comazzi: “Con sinistra Milano torna ai tempi dell’austerity. Aspettiamo cavalli in corso Buenos Aires”

“Per contrastare l’inquinamento la sinistra milanese vuole tornare ai tempi dell’austerity, riproponendo una “domenica a piedi”.

Chiunque penserebbe allo scherzo di qualche buontempone, ma questa giunta ci ha dimostrato più volte che la realtà supera la fantasia” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Fi in Consiglio regionale.

“Anziché garantire adeguati incentivi per la sostituzione delle caldaie obsolete e per il ricambio dei mezzi, il Pd ripropone uno scenario simile a quello de “La Grande Abbuffata”, del regista Marco Ferreri con Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi. I valori del Pm10 resteranno gli stessi, ma forse in corso Buenos Aires vedremo tanti milanesi in sella a un cavallo, come accadeva negli anni ’70 del secolo scorso. In che mani siamo finiti…”.