Cinque donne arrestate per borseggio in metro e in zona Centrale

Nel primo episodio in zona Duomo sono state sorprese sul fatto due bosniache di 41 e 23 anni, entrambe con alcuni precedenti. Le borseggiatrici si trovavano a bordo di un treno in direzione Rho/Bisceglie, quando verso le cinque e mezza gli agenti di pattuglia della Polmetro sono saliti sulla metropolitana alla stazione Duomo. Mentre stavano effettuando un controllo sulle due donne, una filippina di 29 anni si è avvicinata dichiarando che, poco prima, le due donne avevano tentato di rubarle il cellulare dalla borsa, ma lei se ne era accorta e aveva sventato il furto. Le bosniache sono quindi state arrestate per tentato furto aggravato in concorso.

Vicino alla stazione Centrale, invece, gli agenti della Polfer, in servizio antiborseggio, hanno sorprese sul fatto una 27enne italiana e due bosniache di 30 e 22 anni che in piazza IV Novembre si aggiravano tra le persone in attesa di taxi. Gli agenti le hanno notate mentre si avvicinavano ad una turista turca e, mentre due di loro la distraevano, la terza le apriva la borsa cercando di arraffare qualcosa. I poliziotti sono intervenuti bloccando il tentativo di borseggio e procedendo all’arresto delle tre ladre.