San Siro: “Sindaco Sala batta un colpo. Su conservazione Meazza agire con rispetto”

“Nell’ultimo progetto che Milan e Inter hanno consegnato al sindaco Sala è previsto il mantenimento del Meazza, che diventerebbe un ‘distretto dello sport’. Un cambio di passo da parte delle società, mentre dal sindaco e dalla giunta non si hanno notizie. Possibile che il Comune di Milano non abbia una visione chiara su un tema così importante?” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale di Milano e capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Quanto al progetto – prosegue l’azzurro -, prima di giudicare occorre vedere i rendering e capire cosa si intende per “parziale” conservazione. L’attuale San Siro – continua – è un pezzo di storia: un intervento sulla sua struttura deve essere fatto coi guanti, mostrando attenzione e rispetto. Spiace rilevare – è la riflessione del capogruppo – che se non fosse stato per Forza Italia e per le altre forze d’opposizione i club avrebbero avuto carta bianca sul futuro non solo dell’impianto, ma di un intero quartiere. Il sindaco Sala – conclude – batta un colpo: su un tema così importante la giunta e il Consiglio devono far valere il loro peso”.

