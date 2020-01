Vespri d’Organo in Duomo, il 1 febbraio con Jean-Pierre Griveau, della cattedrale di Orléans

Ingresso libero dal Portone Estremo Nord (Piazza del Duomo, lato Galleria Vittorio Emanuele II)

Sabato 1 febbraio, alle ore 16.30, si terrà il primo momento musicale del nuovo anno. In preparazione alla celebrazione eucaristica vigiliare delle ore 17.30 in Cattedrale è proposto un momento di meditazione in musica, dalle ore 16.30 e fino alle ore 17.15, con lettura di alcuni brevi brani dalla Scrittura che offriranno un’”intonazione spirituale” all’ascolto a cura dell’Arciprete del Duomo Mons. Gianantonio Borgonovo.

Protagonista sarà l’Organista Titolare della Cattedrale di Orléans maestro Jean-Pierre Griveau, che si misurerà con le tastiere dello strumento nella cornice del vespro e con le composizioni di Louis Vierne (Allegro dalla 2ème symphonie op. 20 e Allegro vivace dalla 1ère symphonie op. 14), Théodore Dubois (Toccata), Alexandre Guilmant (Ave Maria), Johann Sebastian Bach ( Choral «Mit Fried und Freud fahr ich dahin» BWV 616 Orgelbuchlein), Olivier Messiaen («Dieu parmi nous» da «La Nativité») e dello stesso Jean-Pierre Griveau (Introduction et Variations sur le nom de Cavaillé-Coll).

PROGRAMMA

Louis VIERNE, 1870-1937 Allegro dalla 2ème symphonie op. 20

Jean-Pierre GRIVEAU, 1968

Introduction et Variations sur le nom de Cavaillé-Coll (1998)

(Introduction – Cantabile – Giocoso – Écho – Toccata – Canon)

Théodore DUBOIS, 1837-1924

Toccata

Alexandre GUILMANT, 1837-1911

Ave Maria

Johann Sebastian BACH, 1685-1750

Choral «Mit Fried und Freud fahr ich dahin»

BWV 616 (Orgelbuchlein)

Louis VIERNE, 1870-1937

Allegro vivace dalla 1ère symphonie op. 14

Olivier MESSIAEN, 1908-1992

«Dieu parmi nous»

da «La Nativité»

Jean-Pierre Griveau si è formato presso il Conservatorio di Toulouse e Orléans sotto la guida di Michel Bouvard, Jan-Willem Jansen e Francois-Henry Houbart. È organista titolare della Cattedrale di Orléans, dove è anche direttore artistico del Festival organistico. È professore di composizione presso il Conservatorio della stessa città e svolge attività concertistica come solista e accompagnatore.

informazioni: www.duomomilano.it – info@duomomilano.it