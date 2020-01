Municipio 9: abusivismo, furti di luce, acqua e gas, segnaletica coperta dal bitume

Dalla Zona 9 due segnalazioni fresche di scrittura che confermano i “mali” e della periferia di Milano. Per evidenziare che l’incuria e la sciatteria sono lo stile di chi governa la città. Scrive Agostino Rancati al consigliere di Forza Italia Raffaele Todaro del Municipio 9 “ComuneMilanofallito: piazza Alfieri caseggiato occupato abusivamente con acqua, luce e gas pagati da pantalone, anche l’immondizia indifferenziata è pagata pure da pantalone, postazione Wi-fi, colonnina ricarica elettrica divelta, area privata abbandonata a discarica, parcheggio in via Mercantini altra discarica. Bovisa dimenticata ed abbandonata a se stessa. A pensare che il sindaco diceva che le periferie sarebbero state prioritarie nel suo programma. I cittadini perdonano ma non dimenticano.”

Non solo in via Bolla, insomma e in altre parti della città. Sicuramente gli abusivi hanno preso alla lettera che cosa sia la Milano attrattiva con conseguente libertà di “esprimersi” come vogliono.

Sempre dalla Zona 9 un post divertente, se non fosse anche tragico, di Andrea Pellegrini della Lega, consigliere al Municipio 9. “Inoltrata ai Settori comunali competenti urgente richiesta di ripristino della segnaletica stradale di un tratto di Viale Suzzani di recente rifacimento manto stradale. Come potrete vedere dalle foto (Sito FareBicocca) in Viale Suzzani ang. Via Thomas Mann la segnaletica di “sicurezza scolastica” (per la quale mi ero impegnato affinché fosse apposta) è stata ricoperta dalla gettata di nuovo asfalto.”

Occorre commentare?