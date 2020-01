Via Settembrini: tre zaini pieni di droga e 10mila euro in contanti, gambiano in manette

In zona Stazione Centrale, via Settembrini, una pattuglia di motociclisti della polizia ha fermato uno straniero che, a piedi, si aggirava con tre zaini in spalla. Perquisito, è stato trovato in possesso di 2,3 chili di marijuana, 10.380 euro in contanti e 5 cellulari. L’uomo, che è stato arrestato, è un 27enne gambiano con un permesso di soggiorno spagnolo e con precedenti di polizia.

Un trentenne marocchino, invece, colpito da un provvedimento di custodia cautelare per traffico di sostanze stupefacenti, è stato beccato dai carabinieri in via Fornari. Il provvedimento era stato emesso dal Tribunale di La Spezia il 6 marzo dello scorso anno.

Infine in via Orwell ad essere arrestato per spaccio è stato un marocchino di 24 anni che, a un controllo, è stato trovato con addosso 275 grammi di eroina, nonostante che alla vista della Volante del commissariato Mecenate avesse cercato di dileguarsi, ma è stato raggiunto e bloccato.