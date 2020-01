Milano solidale: raccolti circa 31.500 capi contro il freddo, in un giorno

La Milano della sensibilità che attraversa il mondo degli ultimi per dare solidarietà e condivisione. Sono stati raccolti circa 31.500 capi, tra cui cappotti, maglioni e pantaloni pesanti negli undici punti di raccolta in città, su iniziativa del Comune, con l’Assessorato alle politiche sociali e abitative, per recuperare indumenti caldi per i senzatetto di Milano. I volontari delle associazioni coinvolte hanno raccolto gli abiti portati da milanesi, che hanno così risposto alla ‘chiamata’ del Comune. Gli indumenti andranno alle associazioni che erano ai gazebo sabato, alle unità mobili e agli ospiti dei centri comunali. Grazie.

