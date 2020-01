NINO D’ANGELO e GIGI D’ALESSIO “Figli di un re minore” IL 20 gennaio a Milano Mediolanum Forum

Dopo i sold-out dei concerti a Napoli, arriva a Milano lo spettacolo evento di Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio “Figli di un Re minore”. L’appuntamento è per lunedì 20 gennaio al Mediolanum Forum di Assago (Via G. di Vittorio, 6).

Le due icone della musica e della canzone italiana nel mondo duetteranno e si alterneranno onstage, ripercorrendo i loro indimenticabili successi che hanno fatto sognare e cantare quattro generazioni. Tra canzoni d’amore e ritmi partenopei, non mancheranno i momenti per divertirsi con l’innata verve comica di questa “strana coppia”. La scaletta sarà all’insegna dalla complicità e di inediti duetti, e non mancheranno i nuovi brani di “Noi due”, l’ultimo album di D’Alessio pubblicato il 18 ottobre. Ad accompagnare Gigi e Nino una super band formata dai musicisti di entrambi: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Agostino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Guido Russo al basso, Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, e la vocalist Milly Ascolese.

Ore 21 Biglietti da 29 € a 79 €

Per info: FRIENDS &PARTNERS – www.friendsandpartners.it. RTL 102.5 è media partner dell’evento.