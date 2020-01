In Uganda imam scopre di aver sposato un uomo…dopo due settimane di matrimonio

Brutto colpo per un imam ugandese che ha scoperto di aver sposato un uomo ma solo dopo due settimane di matrimonio!

Mohammed Mutumba, imam della moschea Masjid Noor di Kyampisi nel distretto di Kayunga ha raccontato “Stavo cercando una donna da sposare quando ho visto una bellissima ragazza che indossava un hijab, le ho chiesto di vederci e lei ha accettato. Ci siamo innamorati ma mi ha detto che non avremmo potuto fare sesso fino a quando non consegnavo la dote ai suoi genitori e ci saremmo scambiati i voti matrimoniali”.

Ma poi il susseguirsi degli eventi ha fatto precipitare la situazione. Un vicino di casa ha accusato la novella sposa dell’imam di avergli rubato degli oggetti e così ha dovuto essere perquisita. Quando però la poliziotta ha allungato le mani sotto il suo hijab ha fatto la sensazionale scoperta che…non si trattava di una donna.

“Abbiamo visto – hanno raccontato gli agenti della polizia locale – che era un uomo a tutti gli effetti, così abbiamo informato il marito che l’aveva accompagnata alla stazione di polizia ed era fuori ad aspettare”.

E’ stato in questo modo che lo sfortunato imam ha scoperto la truffa ai suoi danni e come se questo non bastasse alla fine è stato anche sospeso. Il “consorte” invece è stato accusato di raggiro, furto e ottenimento di beni con false generalità.

