Sì alla raccolta firme per la riattivazione delle fermate del bus 27, indetta da Oscar Strano (f.I)

Diffondiamo la richiesta di firme del Consigliere Oscar Strano del Municipio 4 contro una soppressione di fermate del bus 27 che non tiene conto dei problemi dei cittadini.

Scrive “In poco meno di tre ore più di 300 firme! Grazie alle promotrici Eliana, Daniela e Silvana con il Comitato Salomone. Rinasce per questo bel momento di partecipazione. Che non si ferma qui. È possibile sottoscrivere la raccolta firme per riavere le fermate del tram 27 da via Marco Bruto fino a Viale Ungheria in Piazza Ovidio presso: bar Luna, ad angolo con via Mecenate; Merceria Chiara e l’edicola. In Via Mecenate presso: Bar Meroni, angolo via Maderna; Supermarket Crai.

Altri moduli saranno lasciati nei prossimi giorni in altri negozi che poi vi comunicheremo. Verranno organizzati altri banchetti come stamattina, senza creare disagi a nessuno, davanti all’Esselunga di Piazza Ovidio, davanti all’Eurospin in via Mecenate e durante il mercato del giovedì in Viale Ungheria. Presto vi faremo sapere le date. Non è una mera protesta “contro”, ci sono anche tante idee per sistemare Piazza Ovidio e Viale Ungheria. Non “contro” ma “per”. Una forte richiesta sostenuta da molti residenti, molti aderenti ai comitati e dai commercianti. #lunionefalaforza #Municipio4”

post Oscar Strano (F.I) Municipio 4