Via Pampuri, bimba finisce al pronto soccorso in codice rosso: era sola in casa

Secondo le prime ricostruzioni della polizia di Stato, diversamente da quanto comunicato in precedenza, è stata una bambina di 5 anni intorno alle 16.40, a precipitare dal secondo piano di un palazzo di via Frà Riccardo Pampuri. In quel momento, la bambina era sola in casa mentre

La madre, 45enne, era uscita da poco per andare a una scuola vicina a prendere l’altro figlio che usciva alla fine delle lezioni e la piccola quindi in quel momento era sola in casa.

La bambina, che ora è ricoverata a Niguarda in codice rosso, avrebbe scavalcato il balcone cadendo così in strada.