I freni non funzionano e auto a gpl finisce contro macchina in sosta. Poi l’incendio

Paura al quartiere Satellite di Pioltello. Anche l’altro veicolo era alimentato a gas.

La Ford Focus prima ha iniziato a non frenare più. Poi ha finito la sua corsa appoggiandosi contro una Fiat Punto posteggiata regolarmente lungo via Leoncavallo. Infine il rogo che ha completamente distrutto l’auto condotta da una 60enne, per fortuna uscita indenne dall’abitacolo. Mobilitazione di Vigili del fuoco e Polizia Locale nel pomeriggio di martedì. Per permettere lo spegnimento del rogo in sicurezza la circolazione è stata chiusa, mentre i pedoni che si trovavano nei paraggi sono stati invitati ad allontanarsi. Si temeva un’esplosione. Per fortuna il rischio è stato scongiurato. La donna al volante, vistosamente sotto shock, non ha avuto bisogno dell’intervento dei soccorritori del 118. (La Martesana)