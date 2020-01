Corteo dei Re Magi e tanti altri eventi nel giorno della befana

Come ogni anno, il 6 Gennaio si svolge a Milano il caratteristico Corteo dei Re Magi, evento molto atteso da tutti i cittadini. La sfilata, con i tre Re Magi e tanti altri personaggi abbigliati in costume storico, parte da Piazza Duomo e si conclude alla Basilica di Sant’Eustorgio, dove i Magi offrono i loro doni ai protagonisti della Sacra Famiglia. Il Corteo negli anni è diventato molto più di un evento religioso, trasformandosi in occasione per riscoprire il senso civico e lo spirito di comunità tra i milanesi. I tre Re, la Banda Civica e personalità civili, religiose, dame e gentiluomini in costume si ritrovano in piazza Duomo per percorrere, dalle ore 11:30, via Torino fino alle Colonne di San Lorenzo. Qui, alle 12:15, l’incontro dei Magi con Erode e, di seguito, la partenza per la basilica di Sant’Eustorgio, dove offriranno i loro doni alla Sacra Famiglia.

LA BEFANA A MARE

Il giorno dell’Epifania tutti al mare! A Mare Culturale Urbano, dove ti aspettano workshop e laboratori per bambini di tutte le fasce di età, per divertirsi insieme.

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria.

BEFANA BENEFICA

Il giorno della Befanasi tiene anche la 53a Befana Benefica Motociclistica, classica manifestazione dedicata a tutti gli amanti delle due ruote. L’itinerario parte da Corso Sempione, e prevede una sosta al Piccolo Cottolengo Don Orione, per terminare poi alla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone: lo scopo è quello di portare regali e sorrisi agli ospiti dei due istituti.

MOSTRE

GUGGENHEIM. LA COLLEZIONE THANNHAUSER, DA VAN GOGH A PICASSO

Molte saranno le mostre da andare a vedere. Per esempio, a Palazzo Reale ti aspettano De Chirico e la Collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso, Emilio Vedova e Van Cleef & Arpels, alla GAM e alle Gallerie d’Italia due mostre su Canova, al Museo del Novecento De Pisis, al MUDEC le mostre dedicate all’Oriente.

BAMBINI E FAMIGLIE

SUPER CHRISTMAS

Continuano tutte le attività natalizie per i bambini e le famiglie: le piste di pattinaggio, i villaggi, gli spettacoli e molto di più.