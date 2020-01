Via Toffetti, Taxiblu “Comune affronti problema trasporti notturni e abusivismo”

Chiaramente vogliamo portare la nostra solidarietà ai ragazzi aggrediti e rapinati, detto questo il problema principale è la bassa attenzione delle istituzioni ad un problema che può sembrare poca cosa ma se ti colpisce diventa improvvisamente importante cioè l’abusivismo nei trasporti. Noi pensiamo che una città come Milano che deve confrontarsi più con realtà internazionali che con le altre città italiane non possa più permettersi di non aprire di notte le metropolitane né di non garantire sicurezza, pensiamo alla 90/91, sulle linee aperte 24h”. Così Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 e appTaxi commenta la rapina in via Toffetti, a danno di una coppia di giovani che all’alba del primo gennaio ha accettato un passaggio dietro compenso da sconosciuti dopo i festeggiamenti della notte capodanno. “Se questa città vuole fare il salto di qualità che merita i trasporti non possono funzionare come una decina di anni fa, e non si può neppure pensare che i taxi o il car sharing possano da soli risolvere il problema, Milano è diventata una città multicentrica dove la movida non è più concentrata in un unico luogo, e gli abitanti e i molti turisti che popolano la notte hanno il diritto di muoversi in sicurezza e con le modalità che ritengono più opportune – prosegue Boccalini – Il Comune di Milano deve decidere cosa vuole farne di questa città, se farla rimanere la capitale morale d’Italia o farla diventare un punto di riferimento mondiale. L’imprenditoria la cittadinanza hanno già deciso aspettiamo che il Comune, per questo caso specifico e per altri analoghi, batta un colpo”. (Mianews)

