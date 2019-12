Content marketing, come essere interessanti e originali sul web

Le regole del web parlano chiaro, per risultare originali e interessanti occorre sempre offrire agli utenti materiale fresco e autentico. E’ proprio vero il detto digitale ‘content is king’, perché proporre dei contenuti che siano pertinenti e aggiornati può rappresentare la chiave di volta per una strategia vincente di web marketing.

Avere un sito internet bello e colorato non basta: per diventare un punto di riferimento la grafica accattivante da sola risulterà insufficiente. Al contrario un portale interessante e dall’utilizzo intuitivo risulterà più gradito agli utenti, che facilmente torneranno per avere sempre nuove (e competenti) risposte su vari temi. Ci sono alcuni passaggi chiave per la realizzazione di una corretta strategia di content marketing, a cominciare dall’individuazione degli obiettivi e del target da raggiungere. Tenendo presenti più elementi come età, stile di vita e preferenze di acquisto ma non solo. Fatta questa valutazione si potranno allora iniziare a strutturare i contenuti, scegliendo i possibili canali per veicolarli su internet e predisponendo un piano editoriale. E’ chiaro che l’altro passaggio cruciale a questo punto diventa la progettazione della strategia Seo (acronimo di Search engine optimization, ovvero ottimizzazione per motori di ricerca), ecco perché risulta di assoluta importanza il ruolo di coordinamento di una web agency che porti avanti tutti questi complessi e delicati passaggi. Il content marketing, anche se ben fatto, è di per sé insufficiente: senza una corrispondente strategia propulsiva che spinga il sito in alto nei risultati dei motori di ricerca quegli stessi testi interessanti non potranno essere facilmente trovati. Ci sono alcuni aspetti centrali nell’ambito del content marketing: la qualità e la quantità dei testi oltre alla costanza nella loro pubblicazione.

Come scrivere i contenuti, la lunghezza e le parole chiave

Bisogna partire da un presupposto: la chiarezza espositiva su internet è tutto. Si hanno a disposizione pochi minuti per rimanere su una pagina, a volte pochi secondi. Attimi preziosi nei quali occorre riuscire a catalizzare l’attenzione dell’utente e a far ‘cadere l’occhio’ proprio su una parola chiave (la ‘keyword’ perfetta) che dia un’iniziale risposta e la prima certezza, quella di essere capitati sul sito giusto. Occorre informare il lettore, in modo che quest’ultimo possa sentire di aver imparato qualcosa di nuovo. Un obiettivo che può essere assicurato anche da una certa regolarità nella pubblicazione dei contenuti (ogni giorno, ogni due, uno a settimana dipende anche del tipo di portale) che viene premiata e che risponde al diktat del continuo aggiornamento. Questo per dire che aspettare troppo tempo – anche settimane – per pubblicare i nuovi post può anche essere controproducente (a meno che la velocità e la quantità non pregiudichino la qualità, in tal caso si fanno altre valutazioni). La lunghezza? E’ possibile affermare che sopra le 350 parole la creazione di una pagina di testo inizia ad avere già un senso compiuto: su internet un testo troppo corto avrà poca fortuna. Quanto alle parole chiave, parte integrante della strategia, scegliere quelle sbagliate – poco interessanti o non pertinenti – può arrivare a compromettere il lavoro di stesura del testo. Ecco perché, prima di iniziare a scrivere, bisogna avere ben chiaro in mente il modo in cui un utente medio cercherebbe sul motore di ricerca quello stesso argomento.