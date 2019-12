Ora la Giunta crea un tavolo per cercare casa e lavoro anche ai Rom

E così sia: la regolarizzazione dei Rom è un impegno di questa Giunta con la volontà di dare casa, lavoro, inclusione, istruzione. E’ pur vero che in un mondo ideale sono il coronamento di una società perfetta, una integrazione desiderata da ambo le parti, di una estrema necessità di pulizia e di igiene, ma c’è il piccolo particolare che i nomadi non hanno, nella maggioranza dei casi, la volontà di omologarsi alle nostre regole. Ma il Comune ha deliberato che, col coinvolgimento di associazioni e stakeholder, si cercherà di aiutare anche i rom a trovare un posto. I troppi campi rom, luoghi di degrado e ricettacolo di merce rubata con astuzia e destrezza, testimoniano un modus vivendi fatto di abitudini criminali, di un’arte di arrangiarsi ormai consolidata, che produce denaro facile e immediato. Gli sgomberi non sono citati. Il Giornale riporta il piano, per così dire d’integrazione “La giunta comunale ha approvato la creazione del «Tavolo locale per l’attuazione della strategia nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti» Con lo scopo di «Favorire la partecipazione dei rom alla vita sociale, politica, economica e civica». Nella delibera si legge la «necessità di favorire percorsi continuativi di frequenza scolastica» e «il bisogno di inclusione occupazionale, superando le difficoltà di accesso al lavoro legate al diffuso pregiudizio e discriminazione». Immagino che sarà una lunghissima e difficilissima strada, ma che cosa dicono il disoccupato, il clochard che ha perso casa e lavoro, il nuovo povero in attesa?

