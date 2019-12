Weekend pre-natalizio ricco di iniziative gratuite al Museo!

DUE APPUNTAMENTI SPECIALI E GRATUITI DEDICATI AI PIÙ PICCOLI PER ASPETTARE INSIEME IL NATALE

Il Municipio 1 e il Museo Bagatti Valsecchi organizzano due appuntamenti per celebrare l’arrivo del Natale: due pomeriggi per riscoprire il piacere di stare insieme: sabato con un famoso racconto della tradizione russa, Finst, falco lucente, recitato dalla compagnia Bezoart e domenica con la visita guidata Sulla scia della cometa, alla ricerca dei dettagli natalizi tra le opere della collezione.

Sabato 21 dicembre, ore 15.30, il terzo appuntamento del ciclo delle Favole al Museo, realizzati in collaborazione con BezoarT, dove storie incantate e intrepidi personaggi guidano i giovani ascoltatori in paesaggi lontani e senza tempo. Straordinaria novità è la colonna sonora realizzata per lo spettacolo: Michele Fabbri accompagnerà il racconto con violino, flauto, chitarra, voce e percussioni.

Dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni, Sulla scia della cometa, è una visita alla scoperta del Natale e dei suoi personaggi, seguendo un percorso nelle sale tra dipinti e oggetti alla ricerca dei Re Magi, del bue, dell’asinello e delle stelle comete che si rincorrono nelle opere del Museo. Al termine della visita seguirà un laboratorio artistico, dove sarà possibile realizzare la propria stella cometa, scegliendo tra materiali e decori diversi, da poter appendere all’albero di Natale>>



Sabato 21 dicembre, ore 15:30

Finst, falco lucente

Spettacolo teatrale

Domenica 22 dicembre, ore 15:30

Sulla scia della cometa

Visita guidata

Iniziativa gratuita previa prenotazione: prenotazioni@museobagattivalsecchi.org