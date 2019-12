Venerdì 20 e Sabato 21: concerto gospel e pattinaggio in Piazza Gae Aulenti

BAM Winter Night & Day: venerdì 20 e sabato 21 dicembre

BAM – Biblioteca degli Alberi Milano – progetto della Fondazione Riccardo Catella – augura Buon Natale ai milanesi con BAM Winter Night & Day, due giorni ricchi di appuntamenti per festeggiare il momento più magico dell’anno.

Venerdì 20 dicembre, alle 18:30, BAM Concert: concerto di Natale del coro Gospel statunitense Vincent Bohanan & Sound of Victory, che arriva in Piazza Gae Aulenti direttamente da New York. Sabato 21 dicembre, sono previsti i seguenti appuntamenti:

BAM on Ice , 10.30-11.10/11.30-12.10: workshop di pattinaggio artistico con la campionessa italiana Valentina Marchei

10.30-11.30/11.30-12.30: laboratori creativi per i più piccoli a cura dell’associazione “Vango anch’io”. Trucchi e segreti per apprendere l’arte della decorazione dei biscotti natalizi da appendere all’Albero di Natale. Il primo laboratorio è dedicato ai più piccoli, dai 4 ai 6 anni, mentre il secondo ai bambini dai 7 ai 12 anni L’Albero Nudo: Come Riconoscere l’Albero in Inverno , 14.30 – 16, Fondazione Riccardo Catella: l’Agronomo e Paesaggista Pierpaolo Tagliola terrà una lezione di botanica applicata sull’architettura degli alberi. Seguirà una passeggiata In seguito, i partecipanti avranno l’occasione di comprendere immediatamente la lezione passeggiando nel Parco

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, previa iscrizione obbligatoria su www.bam.milano.it

Con una membership annuale si può diventare BAMFRIEND e contribuire alla cura della Biblioteca degli Alberi e vivere tante esperienze culturali. Inoltre, attivando la membership entro il 15 gennaio, si riceverà una sorpresa green.