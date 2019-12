Progetto Arca: cena di natale per 100 senzatetto alla Casa del Volontariato

La Fondazione Progetto Arca ha organizzato lunedì sera a Milano, presso la Casa del Volontariato di via Sammartini 106, una cena di Natale per 100 persone senza dimora.

La Casa, che è diventata il nuovo punto di partenza delle Unità di Strada che 4 sere a settimana assistono che vive per strada, è intitolata a Gianluca Oss Pinter, prezioso volontario di Progetto Arca, recentemente scomparso, capace di incarnare il motto della Fondazione “il primo aiuto, sempre” e per il quale è stata scoperta una targa che ne ricorda l’impegno per gli ultimi.

Un concerto d’arpa ha accompagnato la cena e, a fine serata, ognuno degli ospiti ha ricevuto in dono un prezioso zainetto contenente cappello, sciarpa, guanti, scaldamani,scaldapiedi e un dolce.

Il presidente di Progetto Arca, Alberto Sinigallia ha detto: “Un grazie di cuore ai nostri volontari che ogni giorno sono capaci di regalare piccoli momenti di gioia e grandi azioni di aiuto alle persone che incontrano per strada. E grazie a tutti coloro che, con la loro generosità, rendono concreti i nostri servizi di assistenza e accoglienza verso i concittadini più fragili. Il regalo che mi permetto di chiedere a tutti è un’attenzione maggiore nell’osservare le vie che si percorrono ogni giorno per andare al lavoro o per prendere i figli a scuola o per fare qualche commissione, in modo da segnalarci persone in difficoltà che possono aver bisogno del nostro intervento. In questo modo possiamo definire il Natale come giorno di speranza e rinascita per tutti”.