Via Dante, professioniste del borseggio in manette

Due pregiudicate di origine bulgara, V. E. di 43 anni e S. V. di 38 anni, sono finite in manette per furto aggravato in concorso.

Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano a notare e a seguire a distanza le due donne che, entrate in un negozio di calzature di via Dante, hanno preso di mira una studentessa 22enne che aveva posato la borsetta su un divano mentre provava delle scarpe.

Gli agenti hanno visto le due ladre scambiarsi cenni d’intesa, poi la 38enne si è posta tra la vittima, che si era alzata per provare le scarpe, e la complice, che, sedutasi sul divanetto e coprendo il gesto con una sciarpa, rapidissima ha aperto la zip della borsa e si è impossessata del portafogli della ragazza.

La polizia ha provveduto a bloccare le due borseggiatrici, che erano subito uscite dal negozio, e a recuperare il portafogli della studentessa, che una delle due aveva gettato a terra dentro un sacchetto. Poi si sono fatti consegnare i soldi nascosti dalla complice, 45 euro, arrestandole entrambe per furto aggravato in concorso e restituendo il maltolto alla studentessa.