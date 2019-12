Benedetto Marcello: su spaccio e riqualificazione la Giunta sfugge agli impegni presi

Anche Striscia la notizia si è accorta della scandalosa situazione dei giardini di Via Benedetto Marcello.

Un gruppo di spacciatori si è installato nell’area giochi per l’infanzia situata nella zona Nord della via, all’angolo con via Petrella.

In mezzo ad altalene e scivoli i pusher di colore la fanno da padrone con la tracotanza di chi ha capito che in Italia a fare queste attività non ti succede niente.

Residenti e comitato chiedono di mandare via gli spacciatori ma dal Comune rispondono burocraticamente che non è affar loro. Come se la presenza di spacciatori a fianco di mamme e piccoli non fosse un evento straordinario contro cui utilizzare Vigili e pretendere una presenza continua delle forze dell’ordine.

In Benedetto Marcello però si consuma da tempo un’altra battaglia fra comitato residenti e Comune. Da decenni infatti il bel disegno liberty dell’aiuola centrale ha lasciato il posto a una spianata per ospitare il mercato ambulante. Ora i residenti, dopo tanto parlare di green, vorrebbero piantare anche qui un po’ di alberi.

Incredibilmente l’Assessore Maran, quello che ha eliminato tanti posti auto e che oggi propone il piano di forestazione urbana, in Via Benedetto Marcello ha invece spacciato come progetto di riqualificazione la semplice asfaltatura del parterre.

Perché qui l’amministrazione si è rimangiata la promessa della riqualificazione verde? Semplice: perché l’associazione degli Ambulanti, Apeca, è una corporazione da tempo schierata a sinistra e la Giunta ha paura di perdere il loro (presunto) consenso modificando anche di un centimetro l’importante mercato scoperto di Benedetto Marcello.

Per questo Sindaco e Assessori hanno fino ad oggi eluso tutte le richieste che un combattivo comitato ha formulato in maniera bipartisan. E per obbligare la Giunta a chiarire le sue effettive intenzioni ho chiesto una commissione consiliare da tempo, ma Maran continua a sfuggire.