La festa di Natale per l’inaugurazione di Piazza Belloveso il 14 dicembre

A Niguarda la riqualificazione con il contributo di Comitato di Quartiere e Commercianti: installazioni e attività per grandi e bambini

Niguarda si veste a festa per celebrare Natale e salutare la nuova Piazza Belloveso con una serata all’insegna di arte, luci e musica. Il “Green Christmas” si accenderà alle 18.45, con l’inaugurazione delle installazioni di Caterina Tosoni, artista che lavora sul riutilizzo della plastica e che donerà alla piazza un albero di Natale per tutto il periodo delle feste. Seguiranno attività per grandi e bambini, con musiche natalizie, elfi di Babbo Natale, panettone vin brulé per tutti. L’intrattenimento continuerà anche nella giornata di domenica.

I principali interventi sono stati realizzati con l’obiettivo di incrementare lo spazio pedonale a favore della fruibilità in sicurezza della piazza e consentire la posa di tavoli, panchine, rastrelliere. In particolare, è stato istituito il senso unico da via Bauer verso via Sant’Agostino con l’introduzione del limite di velocità a 30 Km/h; sono stati razionalizzati gli incroci e creati nuovi marciapiedi per migliorare gli attraversamenti pedonali, è stata regolarizzata la sosta delle auto e inseriti due stalli per il carico/scarico merci; definita l’area della prima stazione di BikeMi di Niguarda, che verrà installata nelle prossime settimane; inserito uno stallo di sosta per bus turistici su via Bauer che risponda alle esigenze della parrocchia e della scuola nei momenti di necessità con funzione di sosta libera per il restante tempo.