Arrestato orco Cinese: picchiava i figli

Sotto Natale è a lieto fine la storia di quattro bambini Cinesi, che potranno le feste più sereni. Come riporta infatti il Giorno:

Botte inferte con cintura e bastone, e poi violenze ripetute nel tempo nei confronti dei figli. La polizia ha arrestato ieri un cittadino cinese di 65 anni che viveva con la famiglia, composta dalla moglie 40enne, dall’anziano padre di lei e da quattro figli di 17, 12, 7 e 2 anni, in zona Comasina.

Ad essere provvidenziale è stata la rete di protezione presente nelle scuole Milanesi: l’allarme infatti è partito dalla scuola. Professoresse e Preside si sono accorte delle ferite riportate dalla figlia di dodici anni ed hanno iniziato un paziente lavorio per consentire alla ragazza di aprirsi e raccontare l’orrore. La madre proteggeva come poteva i figli, nascondendoli nelle camere da letto quando il padre rientrava ubriaco. Ma non sempre funzionava.

La polizia era intervenuta già due volte, ma senza riscontri solidi non aveva potuto che credere all’uomo. Il quale nascondeva tutto dietro storie di normali liti domestiche. Stavolta, però, nulla hanno potuto le sue giustificazioni. E, per alcune sere almeno, non potrà più tornare a casa ubriaco a terrorizzare i figli. Forse il miglior regalo di compleanno che l’intera famiglia potesse ricevere.