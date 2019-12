“Leo”, l’opera luminosa di Marco Lodola e Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi, eventi dedicati a Leonardo da Vinci

Con due eventi intitolati al grande genio, Mondadori Store prosegue le celebrazioni che la città di Milano dedica nel 2019 ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

Una imponente installazione luminosa di Marco Lodola spicca all’esterno del Mondadori Megastore e si offre ai cittadini proprio sulla piazza simbolo di Milano, piazza Duomo. LEO è il nome dell’opera che Lodola dedica a “Leonardo, uomo illuminato”: rappresenta il volto del genio e i suoi tratti universalmente conosciuti, la sua barba e, in modo astratto, il suo sguardo potente che l’artista esprime attraverso fasci luminosi di luci colorate che si intrecciano in armonia a simboleggiare le sue mille competenze, l’immensità della sua opera e l’importanza delle sue scoperte.

La collaborazione fra Mondadori Store e l’artista prosegue nell’ambito della rassegna “st’art. L’arte per tutti”, il progetto del network di librerie del Gruppo Mondadori che con successo dedica ogni mese una mostra all’arte contemporanea. L’opera ispirata a Leonardo da Vinci dà seguito alla serie di sculture al neon realizzate da Lodola ed esposte sulla facciata del Mondadori Megastore di piazza Duomo: da Eden (2015), la danzatrice luminosa, simbolo femminile e dell’eden incontaminato, mentre sorregge una mela rossa, colore della vita e della passione, alla famosa testata di Zidane a Materazzi immortalata in un’installazione alta 3 metri, in plexiglass e led dal titolo Mio cugino (2016), chiaro riferimento all’appellativo con cui gli italiani chiamano i francesi, i “cugini” d’oltralpe, fino a LuminosaMente (2016), un grande libro aperto simbolo della lettura che ha illuminato per mesi il centro di Milano.

Altro appuntamento dedicato a Leonardo è la Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi in occasione della pubblicazione del libro Leonardo. Il genio dell’imperfezione (La nave di Teseo), che domenica 15 dicembre alle ore 16.00 si terrà nello spazio eventi al 3° piano del Mondadori Megastore in piazza Duomo a Milano. Vittorio Sgarbi compone un ritratto inedito di Leonardo, raccontandone le imprese e le opere, il contesto artistico in cui Leonardo è cresciuto e la straordinaria risonanza che ha avuto lungo i secoli, tracciando il percorso luminoso di un “genio dilettante” che arriva fino a Duchamp, fino a Dalì, fino a noi. Un incontro davvero speciale con un oratore capace di incantare il suo pubblico con pagine straordinarie della storia dell’arte e dell’umanità.