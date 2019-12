Il gospel dei Followers of Christ venerdì 13 dicembre allo Spazio Teatro 89

Come da tradizione, anche quest’anno la rassegna “Milano Blues 89”si apre alla musica gospel in prossimità delle festività natalizie: venerdì 13 dicembre l’auditorium polifunzionale ospiterà il concerto dei Followers of Christ, ensemble gospel proveniente da Charleston (South Carolina, Stati Uniti). Questa formazione è composta da sei giovani cantanti e musicisti nati e cresciuti artisticamente nella grande corale “South Carolina Mass Choir”, fondata e diretta da Michael Brown, con il quale i sei membri del gruppo hanno sviluppato la passione per il gospel. Tra le loro principali caratteristiche figurano la grande abilità tecnica e la vasta conoscenza di questo tipo di musica, dal gospel più tradizionale a quello contemporaneo. Il gruppo, composto da Donald Hurston (voce), Laura Wilson (voce), Jt Holmes (tastiere), Lori Major (voce), Starquasha Admore (voce) e Sean Johnson (tastiere e voce), si è esibito un po’ ovunque negli Stati Uniti, dalle piccole chiese ai grandi auditorium e teatri, e ha condiviso il palco con famosi artisti gospel, tra cui Jonathan Nelson, Tye Tribbett, Karen Clark-Sheard e Dorinda Clark-Cole. In Italia, nel 2015, i Followers of Christ hanno partecipato al Concerto di Natale trasmesso su Canale 5 dall’Auditorium di Roma insieme ad Anastacia, Lola Ponte, Angelique Kidjo e altri importanti artisti internazionali e italiani. Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89