Curiosità e divertimento nello spettacolo “Gli omini rossi e Babbo Natale” domenica 15 dicembre allo Spazio Teatro 89

“Gli omini rossi e Babbo Natale” è in programma domenica 15 dicembre, ultimo appuntamento della rassegna per l’infanzia “Teatro Piccolissimo… e non solo” organizzata dallo Spazio Teatro 89: portato in scena dalla Compagnia Teatrale Mattioli e liberamente ispirato al racconto “Uomini rossi” di Pef, lo spettacolo è consigliato ai bambini di età compresa fra tre e otto anni. Olga, una buffa pasticciona che aspira a fare la cantante, cercherà di narrare, tra azioni comiche e poetiche, com’è nata la leggenda di Babbo Natale. Su un piccolo tavolo si ricostruirà il paesaggio innevato e il villaggio dove vivevano gli omini rossi, sempre intenti a raccogliere legna. Ma che relazione ci sarà tra Babbo Natale e questi piccoli e divertenti personaggi? Olga sarà in grado di ricostruire la storia di un paese dove tutto è gelo e neve, un paese costellato di laghi, boschi e colline stretti nella morsa del gelo invernale? Sarà in grado di ricostruire le incredibili origini di Babbo Natale? Al termine sarà possibile pranzare presso il Cafè dello Spazio Teatro 89 (solo su prenotazione inviando una email all’indirizzo prenotazioni@spazioteatro89.org ): il menu prevede un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta, acqua e caffè al costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini.