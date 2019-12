Mostra “I Presepi del Mondo” nel primo villaggio interculturale itinerante di Milano

In occasione del Santo Natale 2019 l’Associazione COE è lieta di presentare la mostra di Presepi del Mondo che sarà allestita all’interno del primo villaggio interculturale itinerante di Milano presso il Parco Trotter – Padiglione Da Feltre (ingresso da Via Giacosa, 46) da sabato 14 a mercoledì 18 dicembre 2019 ad ingresso gratuito. L’inaugurazione è prevista sabato 14 dicembre alle ore 15.00 con la visita guidata e con la merenda natalizia alle ore 17.00.

I Presepi del Mondo è come un vero e proprio giro del pianeta per riscoprire la bellezza del Natale attraverso oltre 60 Natività provenienti da 45 Paesi del mondo. L’esposizione presenta solo una parte della significativa collezione di Presepi dell’Associazione COE costruita nei sessant’anni della sua storia.

L’Associazione vuole proporre ai residenti del Municipio 2 e a tutta la città il presepe anche come simbolo di accoglienza e pace.

Papa Francesco ha speso importanti parole sul presepe durante la sua visita a Greccio lo scorso primo dicembre. Il Santo Padre ha scritto nella recentissima Lettera Apostolica Admirabile signum che “Il Presepe è davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza”. L’esposizione propone infatti diversi presepi realizzati da artisti e artigiani di Africa, Asia, America Latina.

La mostra è accompagnata da tre proposte gratuite: la proiezione di un cortometraggio africano presentato nell’edizioni passate del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, un incontro di animazione per le famiglie e attività per le scuole.

Dopo l’inaugurazione di sabato 14, domenica 15 dicembre alle ore 15.00 verrà proiettato il film Deweneti della regista senegalese Dyana Gaye che racconta la storia di un bambino talibé, ossia un allievo della scuola coranica, che un giorno viene a conoscenza di Babbo Natale. La visione sarà introdotta da un esperto, seguirà l’animazione per le famiglie con la tombola Il Presepe in Gioco (A cura di Gabriella Rigamonti con i disegni di Panzeri Veronica, Edizioni COE 2011).

Le attività per le scuole sono previste lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 dalle ore 9.00 alle 13.00 durante le quali le classi potranno vedere il film Deweneti e visitare la mostra accompagnati dal team di educatori interculturali dell’Associazione COE.

La mostra resterà aperta al pubblico nei seguenti orari: lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 ore 16.30 – 19.00.

Per tutte le informazioni clicca qui

