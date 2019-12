Il fascino dell’inverno Milanese nelle nuove visite tematiche alla scoperta dei segreti del Duomo

UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA E I SEGRETI DELLA CATTEDRALE, SULLE TRACCE DEI SUOI SANTI PROTETTORI E CON UNO SPECIALE TOUR SUL DUOMO AL TEMPO DI LEONARDO PER CELEBRARE LA MOSTRA DEDICATA AL GENIO FIORENTINO

L’inverno è alle porte e con il sopraggiungere delle sue atmosfere festose cariche di fascino e stupore la Veneranda Fabbrica del Duomo rinnova la sua proposta di visite guidate a tema che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei segreti che da secoli sono custoditi tra le imponenti mura marmoree della Cattedrale meneghina.Tra dicembre e gennaio il calendario di visite tematiche guiderà i visitatori tra i tesori più nascosti del Duomo e gli spazi normalmente non accessibili al pubblico, svelerà molti degli aneddoti che ancora oggi riecheggiano tra le navate di questo straordinario scrigno gotico attraverso il racconto dei suoi famosi protagonisti.In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo, la Fabbrica del Duomo propone un tour speciale che ripercorre la presenza e la partecipazione dello straordinario studioso, matematico e architetto fiorentino alla realizzazione del progetto del Tiburio del Duomo.

SULLE TRACCE DI SANT’AMBROGIO E SAN CARLO TRA I TESORI DELLA CATTEDRALE

Sabato 7 dicembre ore 10:00

Percorso: Cattedrale con accesso alla Cappella Feriale e Terrazze

Durata: 90 minuti – Lingua: italiano – Costo: Intero € 27,00 – Ridotto € 19,00

Nel prezzo sono inclusi la visita guidata, il biglietto di ingresso e il sistema di microfonaggio. Obbligatoriamente per l’uso del sistema di microfonaggio é previsto il deposito di un documento d’identità valido (carta di identità, passaporto, patente), che verrà restituito al termine del servizio dal personale di biglietteria.

Una visita speciale condurrà alla scoperta di opere e spazi non sempre visibili al pubblico, sulle tracce dei Santi protettori della città di Milano. Entrando in Cattedrale si potranno ammirare i Quadroni di San Carlo, 56 grandi tele che si dividono in due cicli dedicati alla Vita e ai Miracoli del Santo, esposti solamente alcune settimane all’anno. La visita alla Cappella Feriale permetterà di osservare il magnifico coro ligneo con le storie di Sant’Ambrogio e le preziose sculture in argento e gemme dedicate ai Santi protettori di Milano, che affiancano l’altare maggiore.

UNA PASSEGGIATA TRA LE GUGLIE

Sabato 14 dicembre ore 17:00

Percorso: Terrazze – Durata: 60 minuti – Lingua: italianoCosto: Intero € 19,00 – Ridotto € 11,00

Le Terrazze del Duomo sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto.

DUOMO TOUR FAST-TRACK

Sabato 28 dicembre ore 16:00 – Sabato 4 gennaio ore 16:00 – Sabato 18 gennaio ore 16:00

Percorso: Cattedrale, Area Archeologica e Terrazze – Durata: 90 minuti – Lingua: italiano Costo: Intero € 27,00 – Ridotto € 19,00

Tour alla scoperta dell’Area Archeologica, ove si trovano i resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti, primo Battistero a pianta ottagonale della cristianità e della Cattedrale, che con le sue 3400 statue e 55 vetrate colorate, è il più importante esempio di stile gotico del Nord Italia. Raggiunte le terrazze, una vista mozzafiato ti sorprenderà passeggiando sul tetto della Città a due passi dal cielo

ENIGMI E SEGRETI DEL DUOMO

Sabato 11 gennaio ore 15:00

Percorso: Cattedrale, Area Archeologica e Cripta — Durata: 90 minuti – Lingua: italiano – Costo: Intero € 12,00 – Ridotto € 8,00

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il biglietto di ingresso e il sistema di microfonaggio. Obbligatoriamente per l’uso del sistema di microfonaggio é previsto il deposito di un documento d’identità valido (carta di identità, passaporto, patente), che verrà restituito al termine del servizio dal personale di biglietteria.

Le storie che si tramandano da secoli riguardo l’area della Cattedrale hanno origini antichissime e spesso fondono verità e leggenda. Un percorso che supera i confini del tempo, a partire dai resti archeologici del Battistero alla ricerca delle origini della spiritualità milanese, fino a incontrare credenze romane e celtiche. Enigmatici e suggestivi sono i caratteri della Cattedrale gotica, specchio della cultura medievale in cui forme, numeri e animali fantastici suggeriscono letture simboliche. Una visita affascinante che si addentra in questo mondo di segni e vi svelerà le chiavi per decifrarli.

IL DUOMO AL TEMPO DI LEONARDO

Sabato 25 gennaio ore 15:00

Percorso: Cattedrale e Museo del Duomo (mostra dedicata a Leonardo) – Durata: 90 minuti – Lingua: italiano– Costo: Intero € 12,00 – Ridotto € 8,00

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il biglietto di ingresso e il sistema di microfonaggio. Obbligatoriamente per l’uso del sistema di microfonaggio é previsto il deposito di un documento d’identità valido (carta di identità, passaporto, patente), che verrà restituito al termine del servizio dal personale di biglietteria.

In occasione del Cinquecentenario della morte di Leonardo, la Veneranda Fabbrica celebra il genio fiorentino con la mostra “Il Duomo al tempo di Leonardo”. Il grande artista giunse a Milano in un momento di grande rinnovamento per la Cattedrale. Venne indetto il concorso per la costruzione della cupola, una sfida ingegneristica per gli architetti presenti in città. La visita permetterà di scoprire il progetto del Maestro per il Duomo e gli esiti di questo confronto. Tra il XV e il XVI secolo il Cantiere della Cattedrale era in pieno fermento e non solo Leonardo si è misurato con un’opera così colossale: numerosi furono i progetti per gli altari e le vetrate; nel 1484, con la nomina di Franchino Gaffurio a Maestro venne rifondata la Cappella musicale. Tra le sale della mostra si potranno ammirare disegni leonardeschi, antichi codici musicali miniati, sculture, vetrate e ricostruzioni del cantiere che permetteranno di immergersi nella Milano del Rinascimento.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.duomomilano.it/it/ – Sezione “Visite Guidate e Incentive” – visite@duomomilano.it – Tel.+39.02.72023375