Duomo: Avis organizza concerto gratuito per volontari e cittadini a sostegno del restauro dell’organo

Mercoledì 11 dicembre presso il Duomo di Milano si terrà il concerto di Natale organizzato da Avis Regionale Lombardia, in collaborazione con AVIS Nazionale, Avis Provinciale e Comunale di Milano, e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Il concerto è riservato a volontari e sostenitori di Avis. Per la speciale occasione, una parte dei posti in Duomo sarà aperta al pubblico: l’ingresso è gratuito previa registrazione attraverso il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-di-natale-nel-duomo-a-milano-75842786817, fino a esaurimento posti. Un concerto per promuovere la cultura del dono e per sottolineare l’importanza della missione sociale di Avis. L’evento vuole essere anche un’occasione per raccogliere fondi a sostegno del progetto della Veneranda Fabbrica “15.800 note per il Duomo di Milano”, a favore del restauro dell’Organo della Cattedrale, di cui Avis Lombardia è partner.

A sostegno di questo importante progetto e per promuovere la donazione del sangue, Avis, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo, ha potuto organizzare questo concerto non solo per gli avisini, ma per tutta la cittadinanza. “Il Duomo di Milano è il simbolo della nostra regione e un patrimonio di tutta la Nazione” commenta Oscar Bianchi, presidente Avis Lombardia “per questo siamo orgogliosi di regalare a Milano un concerto non solo per diffondere il nostro messaggio sull’importanza della cultura della solidarietà, ma anche per contribuire attivamente al restauro di questo capolavoro dell’arte e della meccanica”.

“Fin dalla sua fondazione, nel lontano 1927, Avis si è fatta portavoce di un messaggio di volontariato e solidarietà universale.” commenta Gianpietro Briola, presidente Avis Nazionale “Quest’anno, per celebrare quel nobile gesto di altruismo e generosità che è il dono del sangue e degli emocomponenti, Avis ha voluto regalare un momento speciale di musica e condivisione. Un concerto in uno dei luoghi religiosi e artistici più importanti dell’Italia intera: il Duomo di Milano. Un’occasione, questa, per presentare in anteprima le celebrazioni ufficiali della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che saranno ospitate nel nostro Paese nel corso del 2020”. Il concerto sarà presentato da Cristina Parodi, con la partecipazione del coro e nella cattedrale si esibiranno il Coro dei Piccoli Musici di Casazza, diretto da Mario Mora insieme alla Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo.

I Piccoli musici di Casazza è un coro polifonico di voci bianche, fondato nel 1986. Nella sua attività artistica si è esibito nell’ambito di importanti festival internazionali e ha partecipato ai concerti trasmessi da RAI, Mediaset e Radiotelevisione Svizzera. La Filarmonica, nata nel 2013 con l’obiettivo di fornire il Festival di una compagine sinfonica in residenza, collabora stabilmente con artisti di fama internazionale tra i quali Uto Ughi e Salvatore Accardo. Nel 2017 è stata protagonista di alcuni importanti eventi in omaggio a Luciano Pavarotti a 10 anni dalla scomparsa. Sul palco salirà anche l’attore Luca Rampini, che proporrà un’emozionante rievocazione in prosa della notte in cui nacque, oltre novant’anni fa, AVIS. Durante la serata verrà presentata la Giornata Mondiale del Donatore 2020, che si terrà in Italia, e il suo ricco calendario di eventi che dureranno tutto l’anno. L’ingresso al concerto in Duomo, previa registrazione, sarà consentito a partire dalle ore 20.

All’interno della Cattedrale, sarà possibile donare per contribuire al restauro dell’Organo del Duomo. Costruito nel 1938, con 15.800 canne, 5 consolles, 196 registri sonori, 3.000 combinazioni foniche, quello del Duomo di Milano è il più grande organo d’Italia. Polveri, ossidazioni ed altri fattori di degrado ne stanno minacciando il futuro e il piano di lavori per il suo restauro prevede un impegno triennale per la somma complessiva di oltre 1 milione di euro. Chiunque offrirà il proprio contributo riceverà in dono una bellissima e preziosa palla di Natale, realizzata interamente in vetro e impreziosita con il logo di AVIS.

Avis Nazionale

AVIS è un’associazione di volontariato fondata a Milano nel 1927 dal dott. Vittorio Formentano con l’obiettivo di diffondere i valori della donazione periodica, volontaria, non remunerata e associata di sangue ed emocomponenti. Con le sue 3.400 sedi presenti su tutto il territorio nazionale, oggi è la più grande associazione di volontariato del sangue italiana, che ogni anno contribuisce a circa il 70% del fabbisogno nazionale. Può contare su più di 1.300.000 soci, per un totale di oltre 2.000.000 di unità di sangue ed emocomponenti donate (dati relativi all’anno 2018).

Avis Regionale Lombardia

È la struttura che coordina tutte le Avis Comunali e Provinciali lombarde. Con oltre 40 anni di storia alle spalle opera su tutto il territorio lombardo tramite una rete di Avis comunali (648) presenti quindi in oltre il 42% dei Comuni della Regione; le sedi comunali sono coordinate dalle 12 Avis Provinciali. La Lombardia rappresenta oltre il 20% dei donatori italiani che coprono il 24% del fabbisogno nazionale.

Avis Regionale costituisce l’organismo di interfaccia e il momento di raccordo tra il volontariato attivo, il mondo medico e le istituzioni sanitarie, nell’ottica dell’ottimizzazione e dell’efficacia del nostro essere volontari attivi.