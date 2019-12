Il Circolo in Fabbrica in visita alla Fibrocev (LC)

Giovedì 5 dicembre, nell’ambito delle iniziative de “Il Circolo in Fabbrica”, il Circolo delle Imprese organizza, alle ore 18:00, un incontro nella sede di Fibrocev Srl in via Cristoforo Colombo 2 a Sirone (Lecco).

Nel corso dell’evento i partecipanti incontreranno l’ingegnere Massimo Fumagalli, Ceo and Sales Manager dell’azienda. A seguire aperitivo di network.

L’incontro sarà privato e a numero chiuso. La registrazione è obbligatoria.

Una delle eccellenze di Fibrocev è la produzione di “Fibrag”: fibre metalliche e polimeriche che, miscelate al calcestruzzo, ne migliorano le prestazioni utilizzabili in contesti industriali, stradali e aeroportuali, sottofondi, elementi prefabbricati, gallerie e calcestruzzo refrattario. La ricerca continua di nuove soluzioni, nuovi “schemi di gioco” e le moderne tecnologie messe in campo richiedono costante verifica e sperimentazione. Per questo Fibrocev collabora con laboratori tecnici, facoltà universitarie e con alcuni grandi produttori del settore della prefabbricazione.

Nel corso dell’evento interverranno l’eurodeputato, onorevole Massimilano Salini, e il consigliere della Regione Lombardia Mauro Piazza.

IL CIRCOLO DELLE IMPRESE:

Il Circolo delle Imprese nasce nel 2015 dall’idea di un gruppo di amici determinato a creare un luogo gratuito in cui sostenere l’imprenditore e renderlo protagonista, dove le sue peculiarità – genialità, coraggio, creatività e senso del sacrificio – siano stimate valorizzate e messe a tema come motore per far ripartire il paese in una nuova cultura d’impresa.

FIBROCEV SRL:

Qualità come filosofia aziendale: in Fibrocev la qualità è qualcosa di concreto. Metodi e procedure, sistemi produttivi, formazione. È su questi punti chiave che l’azienda investe tempo e denaro. «La prima cosa che trasmettiamo a tutte le persone che lavorano in Fibrocev è la responsabilità del ruolo di ciascuno. Da questa presa di coscienza, i nostri clienti traggono una qualità totale che va ben oltre il prodotto. Perché qui da noi tutti partecipano al mantenimento degli altissimi standard che ci imponiamo e che ci piace continuare ad elevare»