Il villaggio delle meraviglie con Babbo Natale ai Giardini Montanelli

Il Villaggio delle Meraviglie è il paradiso per tutti i bambini: ci sono Babbo Natale e Mamma Natale, gli aiutanti elfi, la Befana. Dal 30 novembre 2019 al 6 Gennaio 2020 i Giardini Indro Montanelli si trasformano nella foresta incantata di Natale, con tante attrazioni ed eventi per tutti.

Infila i pattini e lanciati sulla pista di pattinaggio doppia, coperta e riscaldata, la più grande del Nord Italia, adatta per grandi e per piccini. Poi incontra Babbo Natale nella sua casa: fino al 25 dicembre i bambini e le loro famiglie potranno incontrare e fare una foto insieme a lui, e quest’anno tutto sarà ancora più sorprendente, perché conoscerà i desideri di ogni bambino in anticipo! Basta collegarsi al sito www.villaggiodellemeraviglie.com e usare il “Francobollo Magico”. Dal 26 dicembre ci sarà Mamma Natale ad occuparsi di tutti i grandi e piccini ed il 6 gennaio arriverà la Befana, che con i suoi scherzi terrà compagnia ai bambini.

Divertiti con il Magico Circo degli Elfi, le Slitte di Babbo Natale, le Pazze Slitte Volanti, Cinema 5D, Regina delle Nevi, la Pesca del Pinguino, Viaggio al Polo Nord, la Scalata di ghiacciai e il grande Albero di Natale interattivo. A proposito di Albero… Preferisci Albero di Natale o Presepe? E’ una delle classiche domande del periodo natalizio. Perché dover scegliere? Al Villaggio delle Meraviglie ci sono tutte e due. In uno spazio di oltre 30 mq è allestito il nuovo e suggestivo presepe in miniatura, con un ambiente realizzato nei minimi particolari e con statuine in movimento.

L’Albero di Natale è una giostra di oltre venti metri di altezza, dal forte impatto visivo e scenografico, con accesso facilitato alle cabine sfere. Per chi ha fame, c’è anche lo street food, per recuperare energia per ributtarsi nel divertimento.

Per ogni verifica degli orari e/o della programmazione controlla il sito ufficiale: www.villaggiodellemeraviglie.com