Crollo soffitto – Scuola Infanzia Comunale – Via Reni 1

Ancora una volta il Consigliere Cagnolati scrive a Palazzo Marino per sollecitare la risoluzione di un altro problema sorto nel Municipio 3.

Egr.Assessore

Allego foto dei crolli del soffitto di una classe in Via Reni avvenuti Lunedì e Mercoledì scorsi.

I genitori mi hanno scritto molto preoccupati, scrivono infatti che sono intervenuti un paio di volte gli operai del NUIR del Comune di Milano ma finora nessun altro intervento di indagine più specifico, almeno a quanto ne sappiano i rappresentanti di sezione sarebbe stato eseguito.

Mi scrivono che “Intanto i bambini, le educatrici e il personale continuano a entrare a scuola e oggi sotto questo soffitto, tra fili scoperti e neon che friggono come in un film dell’orrore, come se niente fosse sono iniziati i laboratori di Natale…”

Spero che sia tutto stato messo in sicurezza ma i genitori, giustamente, chiedono che fosse un ingegnere a comunicarlo e in forma scritta.

Chiedo quindi di procedere in tal senso e farmi avere riscontro.

Cordiali saluti

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano