Viale Famagosta, Comazzi: episodio inquietante. Solidarietà ai due agenti aggrediti.

“La memoria va ai fatti di Trieste.”

“Solidarietà ai due agenti ricoverati in ospedale dopo aver sfrattato due peruviani che occupavano abusivamente un appartamento a Famagosta” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “A destare scalpore – prosegue l’azzurro – è la dinamica dell’aggressione: uno dei due occupanti ha infatti tentato di impadronirsi della pistola che un agente teneva nella fondina. Un episodio inquietante – continua -, che rimanda a quanto avvenuto a Trieste lo scorso 4 ottobre. Per fortuna i nostri agenti hanno dimostrato prontezza di riflessi, evitando che la cosa finisse in tragedia. Ora – conclude – auspico che i due aggressori scontino una pena adeguata”.