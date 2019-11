Via Ronchi – lavori infiniti – ora anche l’inondazione

Non si placano i problemi di Via Ronchi – P.zza Udine

Gia quest’estate avevo segnalato personalmente il problema della mancanza di elettricità che si verificava ogni qualvolta piovesse e della scarsa cura e manutenzione di tutta l’intera zona, vedi buche, crateri, tombini non funzionanti, ecc….

E il risultato qual’e’ stato? L’inondazione dell’altra sera, ancora luce saltata, strada chiusa al traffico e per gran parte sott’acqua…

No, non siamo a Venezia, siamo a Milano in Municipio3 e questo è il risultato molto probabilmente della mancanza di manutenzione ormai cronica di tutta la città ed in modo particolare delle periferie….

Una buona amministrazione dovrebbe, prima di occuparsi dei “massimi sistemi” pensare a buche, tombini, condutture, strade, a ciò che condiziona direttamente la vita dei propri residenti e, come in questo caso, di quelli di ViaRonchi ormai esasperati da una situazione che chi ci amministra e dovrebbe risolvere sembra proprio non saper gestire, ed i risultati purtroppo non si sono fatti attendere….

Ora andremo incontro alla stagione del freddo, neve e ghiaccio…. Cosa ci dovremmo aspettare ancora???

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano

