MD Discount assume oltre 150 diplomati

L’azienda è alla ricerca di Addetti Vendita, Addetti Spedizione, Manutentori, Store Manager…

MD Discount, società attiva nella grande distribuzione organizzata, presente su tutto il territorio nazionale con oltre 780 punti vendita dove lavorano circa 7000 dipendenti, è alla ricerca di oltre 150 diplomati da inserire presso le proprie sedi in Italia. Le figure più richieste sono: Addetti Vendita, che dovranno occuparsi dell’attività di cassa e del rapporto con i clienti e dovranno caricare la merce negli appositi scaffali; Store Manager, che dovranno gestire le operazioni fiscali e contabili, gli ordini, il rifornimento delle merci, preparare le aree promozionali e gestire il personale e la clientela etc. Inoltre sono ricercati anche Manutentori Elettricisti, i quali dovranno effettuare tutti gli interventi elettrici di manutenzione; Addetti Spedizioni, che dovranno gestire gli ordini e le fatturazioni dei punti vendita, i contatti telefonici, i rapporti con referenti trasportatori per assegnazione viaggi, le spedizioni, il materiale pubblicitario ed altro. Oltre al possesso del diploma, ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti: … continua a leggere