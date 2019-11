Craxi, Comazzi: tempi maturi per dedicargli una via

“Registriamo con piacere il segnale di apertura del sindaco Sala, che oggi ha affermato di voler individuare le modalità migliori per preservare la memoria di Bettino Craxi in occasione del ventennale dalla morte. Ritengo che i tempi siano maturi per dedicare una via al leader socialista, che proprio a Milano ha iniziato il suo importante percorso politico” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Ora – continua l’esponente azzurro – mi aspetto che si passi dalle parole ai fatti. Da anni il mio gruppo si batte affinché venga intitolato uno spazio pubblico a Bettino Craxi: crediamo sia giunto il momento di avviare un percorso condiviso per dare concreta attuazione a questa proposta. A vent’anni di distanza dalla sua scomparsa sarebbe un bel segnale da parte delle istituzioni”.

