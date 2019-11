Municipio 4, Carattoni nuovo Assessore a sicurezza e cultura.

Forza Italia: “Professionista stimata, saprà fare bene”

Il gruppo di Forza Italia in Municipio 4 esprime piena soddisfazione per la nomina di Elisabetta Carattoni ad assessore alla Sicurezza e Cultura, formalizzata oggi pomeriggio. “La consigliera Carattoni è una professionista stimata, con un curriculum importante. In questo nuovo ruolo saprà fare bene e siamo orgogliosi di lei” afferma il capogruppo azzurro nel quarto municipio, Alfonso Di Matteo. “Da oggi – continua – lavoreremo ancora più duramente per consegnare alla città un modello di buon governo per le elezioni comunali del 2021”. “L’Assessore Carattoni avrà il nostro supporto e lavoreremo con lei sulle materie, delicate, che le sono state assegnate” affermano in una nota i consiglieri azzurri. “La guida del Municipio 4 si conferma lungimirante e aggregativa: ora la giunta municipale è ancora più compatta e pronta ad affrontare le sfide future”. Commentando il suo ingresso in giunta, Elisabetta Carattoni si dichiara “onorata della fiducia che il Presidente Bassi e il mio gruppo hanno riposto in me. Voglio ringraziare in maniera particolare la Commissaria cittadina di Forza Italia Cristina Rossello per la sua stima e l’apprezzamento espresso per il mio lavoro in Municipio. Sono orgogliosa di questo incarico di grande responsabilità per il quale mi impegnerò al massimo fin da subito, collaborando con tutti i colleghi”.