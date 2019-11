Io sto con gli animali. Casting fotografico. Sabato 30 novembre presso Viridea Garden Center – Cusago (MI)

Il Comune di Cusago – Assessorato alla Tutela Animali lancia una campagna di comunicazione/sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani.

Ogni anno 150.000 animali vengono abbandonati, destinati a morire sulle strade o a finire in qualche canile dove trascorrere magari tutta la vita.

L’idea dell’Ufficio Tutela Animali del Comune di Cusago e’ quella di realizzare un casting rivolto a bambini tra i 5 e i 13 anni per selezionare alcune foto da usare per la campagna che si intitolerà: “#IO NON TI ABBANDONO”

Sabato 30 novembre 2019 dalle ore 14.00 in avanti, in una location allestita presso il Viridea Garden Center di Cusago, i bambini interessati al casting potranno farsi fotografare insieme ai loro amici a 4 zampe e diventare così protagonisti della campagna informativa.

Il messaggio che dovrà trasparire dalle foto sarà legato al rapporto speciale che si instaura tra bambini e animali, all’empatia che lega cuccioli “umani” e cuccioli “pelosi”.

Attualmete le iscrizioni dei bambini sono esaurite e consigliamo a tutti i simpatizzanti degli animali a partecipare numerosi.