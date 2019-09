Ambito 36 Milano il quesito urbano

In questi giorni i cittadini milanesi residenti nel fantomatico “Ambito 36” stanno ricevendo delle lettere del Comune di Milano dove li si informa testualmente “Dal 30 settembre sarà attiva la sosta a pagamento Ambito 36. I residenti potranno sostare liberamente sulle strisce blu. Sperando di farle cosa gradita abbiamo provveduto a registra la targa XYZ0== dell’autovettura che ci risulta essere di Sua proprietà al servizio pass on line”. La lettera prosegue dando indicazioni di come eventualmente si può aggiornare il pass nel caso si fosse cambiata nel frattempo autovettura e in calce alla lettera, il destinatario, trova un bel tagliando da ritagliare ed esporre sul parabrezza.

Plaudere all’efficacia del Comune di Milano che, per stavolta, sembra aver anticipato le esigenze del cittadino, è un pochino prematuro. Qualche automobilista previdente e zelante, costretto talvolta a posteggiare nelle vie limitrofe alla sua residenza per mancanza di spazio, inizia a chiedersi dove sia l”Ambito 36”. E qui si passa alla situazione pirandelliana dove tutti sanno che esiste un Ambito 36, ma nessuno sa esattamente dove sia. Un pochino come la famosa Area 51 , base sperimentale militare nordamericana, talmente segreta che si dubita della sua esistenza.

Il cittadino milanese zelante telefona quindi al Comune di Milano dove gli vengono fornite indicazioni approssimative, poi si affida al “guru” di internet, ovvero google, e navigando trova delle splendide piantine nelle quali è sì segnata l’Ambito 36 ma non i nomi delle vie (sarebbe chiedere troppo!). Quindi il nostro cittadino da bravo cartografo, recupera (sempre da google) una pianta aggiornata di Milano e usando una squadra ed un righello (o, a secondo della sua formazione digitale, Autocad o qualche altro programma grafico) disegna i contorni dell’Ambito 36, ricavando così i nomi delle vie.

Ma se nel sovrapporre le due cartine si è sbagliato di qualche centimetro nessuno potrà evitargli una bella multa. E non potrà fare ricorso perché l’errore è solo suo! La domanda è: perché l’amministrazione comunale non fornisce delle informazione complete e corrette? Perché fa le cose a metà. Cosa costava al Comune di Milano inviare insieme al pass una bella piantina con segnate le vie che fanno parte dell’Ambito 36? Visto che dobbiamo risparmiare sulla carta non poteva mettere l’elenco delle vie in calce alla lettera, oppure pubblicare una bella pianta aggiornata e leggibile sul proprio sito?

Di Ersinija Galin