Il Questore sospende la licenza a tre locali perché ritrovo di pregiudicati

A seguito dell’attività di monitoraggio dei locali pubblici operato dalle Forze dell’Ordine, finalizzata al contrasto dei fenomeni di criminalità, il Questore di Milano, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha sospeso la licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico “Bar Chen”, in viale Espinasse 172; per 10 giorni al Bar Prealpi, in piazza Prealpi 7 e per 7 giorni all’esercizio pubblico “Green Bar”, in piazza Pompeo Castelli 16 .

Si è resa necessaria la sospensione dei tre Bar, “Bar Prealpi”, “Green Bar”, “Bar Chen”, perché nei controlli effettuati nei primi sei mesi dell’anno, sono risultati essere luoghi di ritrovo di pregiudicati.