Nuovo marciapiede, doppio senso di marcia e semafori: lavori per la riqualificazione di via Cialdini

Si stanno concludendo i lavori di riqualificazione di via Cialdini (Affori) e la strada nel tratto compreso tra via don Grioli e via Grazioli diventerà a doppio senso di marcia. Da ottobre entrerà in funzione un nuovo semaforo all’incrocio, completamente ridisegnato, tra via Pellegrino Rossi e don Grioli: inizialmente sarà impostato sul giallo, per consentire di utilizzare la ciclabile già esistente con maggiore sicurezza e continuità.

Fra gli interventi di riqualificazione che sono stati realizzati anche la creazione dei marciapiede, la tracciatura degli stalli blu per la sosta, la creazione di musoni a protezione dei pedoni e la modifica del semaforo tra via Grazioli e Don Grioli dovuta all’introduzione del doppio senso di marcia.

I lavori sono stati eseguiti in seguito alla riqualificazione dell’Esselunga di via Pellegrino Rossi, grazie a uno scomputo di oneri di urbanizzazione, e all’allargamento della sede stradale di via Cialdini che ha consentito di passare dal senso unico al doppio senso di marcia.