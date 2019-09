Geniale idea di Conte: alta velocità al Sud. Pagata dal nord.

Questo governo parte subito benissimo, proponendosi di non farci sentire la mancanza dello sguardo sveglio di Toninelli. Da una parte lincia il ministro Micheli perché vuole fare le grandi opere. Dall’altra rilancia le medesime opere, ma la Sud. È una spettacolare girandola di sciocchezze pensate per massimizzare lo scopo: non fare assolutamente nulla, ma dando l’impressione di essere occupatissimi. Conte, ieri, ne era proprio convinto: poteremo l’alta velocità in una terra montuosa, dove i costi a Km sono allucinanti. Ma siccome a Nord bisogna bucare mezzo monte, ci dovremo pensare bene alla Tav.

Per fortuna a qualcuno non è sfuggita la somma ironia della cosa:

“Conte, mentre si trovava a Bari, cioè all’interno della Zona Economica Speciale Adriatica, lancia il programma del nuovo governo: più infrastrutture al Sud” dichiara il Consigliere Regionale Lombardo Gabriele Barucco. “Ovviamente a spese del Nord. Maggiore integrazione tra scuola ed imprese. Gentilmente offerta dai Lombardi, a cui però si nega l’autonomia scolastica. E poi l’alta velocità. Senza finire o menzionare la Tav. Il tutto comodamente seduto nella prima ZES d’Italia, strumento commerciale che noi al Nord non vedremo mai.

Questo è quello che i cittadini delle regioni più produttive non sopportano: non solo gli aiuti sono sempre pretesi, senza un grazie di ritorno. Ma poi ci rendono pure difficile aiutarli, con una competizione nazionale a suon di agevolazioni per il sussidiato e carico fiscale per chi aiuta. Noi non vogliamo dare meno, ma solo che questi aiuti venissero usati contro di noi nella competizione economica. È chiedere troppo? Quindi va bene, la solidarietà, va bene l’unità del Paese, ma almeno lasciateci competere dandoci le ZES e finendo la Tav.”.

La notizia buona è che abbiamo deciso che le analisi costi benefici sono utili, ma non ci si dovrebbe impiccare. La notizia cattiva è che continuiamo a finanziare i competitor interni della nazione. Questa cosa, lo ripeto, non ha senso. Sarebbe come imporre una tassa ai commercianti per favorire l’apertura di nuovi negozi, in funzione di lotta alla disoccupazione. L’errore non è la concorrenza, l’errore è che metà gara l’atleta più forte lo farà portando sulle spalle l’avversario. E l’altra metà questi potrà correre felice ala meta.

Diranno gli amici di sinistra: ma se l’altro è meno veloce, questa è uguaglianza. No, compagni, vi sbagliate: non è uguaglianza, è follia. Quello che avete sempre ottenuto è di diminuire gli atleti performanti ed aumentato quelli che si fanno dare i passaggi. Con il risultato finale di un sistema che collassa. E nessuno che taglia più il traguardo.