Questura di Milano: in 24 ore 10 arresti per spaccio e sequestrati 509 grammi di droga

Numeri in crescendo che spaventano le persone di buon senso. Milano continua ad essere centrale nello spaccio. Askanews ne fa la cronaca– “Nelle ultime 24 ore la polizia ha arrestato a Milano dieci persone e ne ha indagata un’altra a piede libero per spaccio di droga, sequestrando complessivamente circa 500 grammi di sostanze stupefacenti. Lo ha annunciato la questura meneghina, spiegando che tra gli arrestati ci sono una 19enne fermata in via Valvassori Peroni con 18 grammi di ketamina, un grammo di hashish, 0,5 di marijuana e 1 pasticca e mezza di ecstasy, e 800 euro in contanti contanti; un 43enne bloccato in via Costantino Baroni con addosso 30 “palline” di cocaina, e altri 280 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.200 euro contanti nascosti in casa. Un 44enne, è stato invece arrestato in via Di Vittorio a San Donato Milanese con sei dosi di coca e 290 euro in contanti, mentre un altro italiano è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Legnano con 51 grammi di marijuana. In via degli Etruschi, le manette sono scattate ai polsi di un 34enne e di un 44enne di origini marocchine trovati in possesso di quasi 20 grammi di cocaina e 560 euro in contanti, mentre in corso Como, gli agenti delle volanti hanno tratto in arresto un 36enne senegalese con circa 14 grammi di marijuana e 125 euro in contanti.”

