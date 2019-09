Non perdere la ‘notte della moda’ organizzata da Vogue con parata da Piazza Duomo

Anticipando come di consueto di quale giorno la Settimana della Moda Donna, giovedì 12 settembre torna Vogue for Milano, undicesima edizione dell’evento diffuso organizzato da Vogue Italia – fino a tre anni fa noto come Vogue Fashion’s Night Out – che celebra e rafforza la centralità di Milano in qualità di capitale e ambasciatrice della moda Made in Italy.

Oltre all’apertura straordinaria di store e boutique in tutto il centro città, animate per l’occasione da diverse attività, le iniziative della ‘notte bianca della moda’ saranno tantissime, come una grande Caccia al Tesoro con 5 squadre, ognuna capitanata da social talents, e speciali installazioni dedicate alle parole, ma soprattutto – evento clou della serata – la live performance musicale gratuita visibile al pubblico da piazza Duomo con una kermesse di ospiti che si esibiranno sulla Terrazza Duomo21: la stella del nuovo pop italiano Levante, il trionfatore dell’ultimo festival di Sanremo Mahmood, in apertura la giovanissima modella, attrice e pop star californiana Charlotte Lawrence e in chiusura dj set di Nicola Zucchi. Inoltre Vogue ha scelto un giovane talento a cui offrire la chance di esibirsi per il grande pubblico dell’evento, che sarà il cantautore romagnolo Fadi.

Infatti l’undicesima edizione della manifestazione creerà un percorso di experience, installazioni, parole, pensieri e performance di artisti attraverso il nuovo format The Vogue Italia Street Party.

Words Matter: il tema di Vogue for Milan 2019

Il fil rouge della manifestazione sarà Words Matter, una celebrazione delle parole che incarnano i valori del giornale e dell’intero fashion system. Per le strade di Milano saranno posizionate varie installazioni, dedicate a singole parole legate al mondo di Vogue Italia e alle cover più rappresentative, personalizzando la città con un set up ispirato ai valori del magazine che diventerà una call to action aperta a tutti, dove ciascuno potrà indicare quali sono, nel 2019, le parole che meritano di essere salvate.

Ecco le Vie coinvolte:

Corso Vittorio Emanuele / Galleria Del Corso / Galleria Passarella / Galleria Pattari / Galleria San Babila / Galleria San Carlo / Galleria Vittorio Emanuele / Via S. Andrea / Via Montenapoleone / Via Orefici / Via Dei Mercanti / Via San Pietro All’orto / Via Pietro Verri / Via Pattari / Piazza San Babila

Giovedì 12 settembre 2019, dalle 18.00