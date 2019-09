Samuele Piscina (Municipio 2): “Incendio ex mercato pesce tragedia annunciata. Comune abbatta subito lo stabile”

“Una tragedia annunciata! – chiosa il Presidente del Municipio 2 Samuele Piscina – Sono anni che denunciamo al Comune di Milano la pericolosità dello stabile dell’ex mercato del pesce di via Sammartini e il risultato è sotto gli occhi di tutti! Il Comune come al solito non agisce finchè non succede l’irreparabile”

“Dopo la denuncia realizzata insieme alle telecamere di Telereporter del giornalista Vladimiro Poggi, lo scorso giugno, vista l’inefficienza comunale, siamo dovuti entrare nella palazzina programmando un blitz con i Carabinieri per chiudere almeno gli accessi della struttura pericolante e sgomberare gli abusivi che l’avevano occupata. La richiesta che facemmo al Comune, proprietario dell’area, fu molto semplice e di facile realizzazione: ripulire il cortile dai numerosi rifiuti presenti. Anche MilanoRistorazione in passato ha chiesto diverse volte al Sindaco di effettuare una pulizia dell’area, senza però ottenere riscontri concreti. Appena 3 mesi dopo è scoppiato un incendio proprio nella stessa struttura. È incredibile come questa amministrazione Comunale non riesca a risolvere neanche i problemi minori lasciando la città allo sbando!”

“Attendiamo di conoscere le cause, ma proprio la presenza di numerosi rifiuti abbandonati e il viavai di extracomunitari, accolti in malo modo dal Comune e dall’ex Governo targato PD, che entrano puntualmente nel cortile, può aver generato l’incendio. Ricordiamo che la palazzina è confinante con un centro anziani del Comune di Milano e con uno dei più grandi e moderni centri di MilanoRistorazione che rifornisce i pasti di buona parte delle scuole a nord della città. È pura fortuna se nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio!”. “Basta tergiversare, – conclude il Presidente leghista – il Comune di Milano effettui un intervento puntuale e risolutivo abbattendo immediatamente la struttura e ripulendo l’area dai rifiuti in tempi celeri. Il Sindaco Sala si dia una svegliata perché, anche dipingendo Milano come un bijoux, i numerosi problemi non si risolvono da soli”.

Samuele Piscina

Presidente del Municipio 2 di Milano