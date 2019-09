City Life: beccati mentre smontavano auto di lusso, 3 moldavi in manette

Erano in tre, di origine moldava (due 21enni e un 25enne) e in meno di un minuto erano riusciti a smontare completamente la plancia di una Bmw X6 parcheggiata. Purtroppo per loro sono stati colti in flagranza dagli agenti della Squadra Mobile che li hanno arrestati per il tentato furto.

Tutto è accaduto sabato verso le 16.45 in via Benedetto Brin, zona City Life. I tre, che avevano con loro uno zaino con diversi arnesi da scasso e hanno tutti precedenti specifici, sono stati processati per direttissima e ora si trovano rinchiusi nel carcere di San Vittore.

L’auto, appartenente a una società milanese di leasing, ha subito danni superiori ai 7 mila euro al cruscotto e al lunotto con navigatore.